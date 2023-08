Ein Heller und ein Skandal

Niemiecka orkiestra dęta Zeitvertreib z miejscowości Ulsenheim zaproszona na Jarmark Dominikański w Gdańsku odśpiewała niemiecką pieśń „Ein Heller und ein Batzen”. Występ nagrano i zrobił dużo zamieszania w sieci. Wybuchł skandal. Niemiecki zespół przeprosił, tłumacząc, że nie miał świadomości, iż pieśń ta znana jest w Polsce pod zdeformowaną nazwą „Heili, Heilo, Heila” i kojarzy się z niemiecką okupacją.

Co pewien czas Niemcy odkrywają, jak niezwiązana wprost z nazizmem tradycja postrzegana jest przez inne narody jako nawiązywanie do epoki Hitlera. Trudno, żeby tak się nie działo w sytuacji, gdy Hitler w myśl zasad nazizmu stawiał na propagowanie ludowości w miejsce elitarnej sztuki. Cała sprawa to kolejna okazja do pytań, jak Niemcy powinni podchodzić do wrażliwości innych i w jakim stopniu tę wrażliwość są w stanie uszanować.

Incydent z sennego niedzielnego popołudnia

Jarmark Dominikański to coroczna trzytygodniowa impreza nastawiona na szczyt sezonu urlopowego w Gdańsku. Z tej okazji, szczególnie w weekendy, na wielu gdańskich placach montowane są sceny do występów zespołów muzycznych i folklorystycznych. Taką scenę zbudowano nieopodal pomnika Świętopełka II, niedaleko bazyliki św. Mikołaja.