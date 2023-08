"To jest nasza zasługa". Fala komentarzy po ogłoszeniu drugiego pytania referendalnego

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło w sobotę drugie pytanie referendalne. – Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali im pracować prawie do śmierci. Tak samo mężczyznom. (...) Kłamali więc w tej sprawie – mówiła była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

– Kolejne pytanie referendalne: Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? – poinformowała polityk Zjednoczonej Prawicy. – Dla nas głos zwykłych Polaków był i będzie zawsze najważniejszy – stwierdziła eurodeputowana.

Przypomnijmy, że w piątek prezes partii rządzącej, wicepremier Jarosław Kaczyński ujawnił treść pierwszego pytania referendalnego, które brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?".

Przez najbliższe dni (13 i 14 sierpnia) PiS będzie publikować spoty z kolejnymi pytaniami referendalnymi.

Pytania referendalne. Fala komentarzy

W mediach społecznościowych politycy skomentowali treść drugiego pytania referendalnego. "Zabezpieczmy przyszłość Polaków. Weź udział w referendum" – napisał na portalu X (dawniej Twitter) rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

"Przywracając poprzedni wiek emerytalny, PiS przywrócił wiarę i godność słowom polityków, że obietnice wyborcze mogą być dotrzymywane. To urzeczywistnienie idei demokracji państwa prawa i wyraz szacunku do woli narodu" – oceniła zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka.

"PO jedno mówiła, a drugie robiła. Nasi poprzednicy nie słuchali głosu zwykłych Polaków i podnieśli wiek emerytalny do 67 roku życia. Kazali pracować kobietom aż o siedem lat dłużej. My obiecaliśmy obniżenie wieku emerytalnego i dotrzymaliśmy słowa" – stwierdził rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Do sprawy odnieśli się także politycy opozycji. "Po wczorajszej katastrofie medialnej PiS z pytaniem referendalnym o wyprzedaż polskich przedsiębiorstw po oddaniu w obce ręce Lotosu spodziewałem się, że dziś poseł Szydło zapyta pod referendum o likwidację nagród dla premiera i ministrów. Byłoby to przynajmniej konsekwentne" – oznajmił Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej.

"Premier Szydło ogłosiła dziś, że kolejne pytanie w październikowym referendum dotyczyć będzie wieku emerytalnego. Od dwunastu lat zabiegaliśmy jako związek, by wszyscy Polacy mogli się w tym temacie wypowiedzieć. Udało się dopiero teraz, ale to jest nasza zasługa. Wtedy niektórzy nazywali nas pętakami, ale my wiedzieliśmy od dawna, że społeczeństwo musi głośno powiedzieć, czy zgadza się na podniesienie wieku emerytalnego, które niechybnie nas czeka, jeśli w wyborach wygra opozycja" – napisał natomiast przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.

