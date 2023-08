Oskarżeni o normalność

JAN POSPIESZALSKI: Na początku lipca ukazał się w Internecie materiał Pawła Kostowskiego – człowieka, który kilka lat funkcjonował w waszym środowisku – w którym, mówiąc skrótem, ukazani jesteście jako groźna sekta. Wobec waszych duszpasterzy autor formułuje wiele zarzutów, w tym insynuuje nadużycia seksualne. O co chodzi?

MICHAŁ KOZERSKI: Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać.

Gdyby chodziło tylko o oszczerstwa Kostowskiego, to pół biedy. Ale to, co on podaje, zostało niejako uwiarygodnione przez oświadczenie kurii. Potem ruszyła lawina publikacji w poważnych ogólnopolskich mediach.

W oświadczeniu archidiecezji warszawskiej opublikowanym 11 lipca czytamy, że kuria „rozpoczęła dochodzenie dotyczące działalności księży Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego” […], że chce „raz jeszcze skrupulatnie zbadać prawidłowość ich działania i zweryfikować stawiane zarzuty”. Kuria też prosi o kontakt „wszystkie osoby uznające się za pokrzywdzone”…

JAKUB SAWICKI: Użycie sformułowania „pokrzywdzone”, choć nie wprost, zakłada jednak, że jest „krzywda”. Jeżeli do tego dodamy, że Katolicka Agencja Informacyjna przy oświadczeniu kurii daje nagłówek „Księża oskarżeni o działalność sekciarską”, to uwiarygodnia rewelacje Kostowskiego.