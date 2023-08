Portret renegatki

Czy Wanda Wasilewska była mistyczką?

No nie, nazwałbym ją za to kobietą rozkochaną. I nie myślę tu wcale o jej trzech mężach i o prawdziwych, a tym bardziej wyimaginowanych kochankach, ale o miłości do Kraju Rad, którą okazywała już przed wojną, formalnie będąc jeszcze w PPS, a nie w KPP (co zapewne uratowało jej życie), a ukoronowana została po klęsce wrześniowej, kiedy w końcu 1939 r. przyjęła sowieckie obywatelstwo. Nie ona jedna wprawdzie, bo było ono na zajętych przez Armię Czerwoną terenach Rzeczypospolitej powszechnie narzucane. I nie w tym nawet problem, że przyjęła je z radością, ba, z euforią. Chciała zostać Wandą Lwowną, to i została.