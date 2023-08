Towariszcz Awtomaszina

Jego cykl książek o przygodach detektywa historyka sztuki imieniem Tomasz noszącego właśnie przezwisko Pan Samochodzik zdobył sobie w końcu lat 60. popularność wśród dziatwy, wzmocnioną następnie pięcioodcinkowym serialem Huberta Drapelli, przypominanym właśnie w TVP Kultura. Kto chce, niech sobie porówna obie produkcje, po literacki pierwowzór nie sięgając jednak, chyba że gustuje się w drewnianym stylu autora, przaśnym humorku i wszechogarniającej infantylizacji.

Po co zabrano się do tego truchła z zamierzchłej, zdawałoby się, epoki? Po cichu liczono zapewne na przywiązanie dzisiejszych seniorów do lektur i filmów z lat szczenięcych, ale to byłby za słaby argument.