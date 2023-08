Piróg zachęca do pójścia na wybory. "Żeby później nie było"

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 15 października. Obecnie parti polityczne są na etapie kompletowania list wyborczych oraz zgłaszania komitetów w PKW.

Celebryta stacji TVN, Michał Piróg przyznał, że chciałby, aby po wyborach coś się w Polsce zmieniło. – To nigdy nie jest powiedziane, że zawsze myślimy, że jak coś się wybierzemy i coś zmienimy, to będzie lepiej, nigdy nie ma na to gwarancji. Oczywiście chciałbym, żeby było lepiej. Chciałbym, żeby było sprawiedliwie i chciałbym, żeby było normalniej. Natomiast nie ma gwarancji, jak będzie. Tendencja światowa też pokazuje, że jest coraz więcej nerwów na świecie, a one zazwyczaj kończą się niepozytywnymi rzeczami – stwierdził tancerz i choreograf w rozmowie z Plejadą.

– Więc nawet nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o sytuacji, którą mamy u siebie w kraju. Tylko globalnie. To jest ciężki czas teraz, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja nie umiem przewidzieć. Oczywiście, że chciałbym, żeby ludziom na świecie żyło się łatwiej i bezpieczniej. Ale do tego jest potrzebny wspólny globalny wysiłek — dodaje.

Piróg zapewnia, że sam pójdzie 15 października na wybory. – Ja pójdę na pewno. Chciałbym, żeby większość ludzi poszła, żeby nie było później: "ale mi wybrali". Mamy to prawo, sami możemy wybierać, więc ja z niego korzystam – podkreśla.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl. Kto traci, a kto zyskuje?

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?" – zapytali ankieterzy pracowni Estymator w sondażu dla portalu DoRzeczy.pl.

Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. (bez zmian w porównaniu z ostatnim badaniem tej samej firmy z 19-20 lipca). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. (wzrost poparcia o 0,3 pkt. proc.).

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów (spadek poparcia o 0,5 pkt. proc.).

Powyżej progu wyborczego plasują się także Trzecia Droga (w tym Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska) – 10,8 proc. (spadek poparcia o 0,4 pkt. proc.) oraz Lewica (w tym Nowa Lewica i Razem) – 9 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt. proc.).

Odpowiedź "inne partie/koalicje partii" wskazało 2,4 proc. uczestników badania (wzrost o 0,1 pkt. proc.).

