Berlin boi się przekazać Ukrainie tej broni. Kułeba zabrał głos

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba po raz kolejny przypomniał o znaczeniu niemieckich rakiet Taurus dla Sił Zbrojnych i podkreślił, że Berlin na próżno obawia się przekazania tego rodzaju broni. Niemiecki rząd stoi na stanowisku, że Taurusy przyczynią się do eskalacji konfliktu. Z tego względu wstrzymują się od ich przekazania.

Przekonywanie Berlina

Kułeba wyraził swoją opinię na temat pocisków w komentarzu dla niemieckiego "Bilda". Przypomniał, że Ukraina wystąpiła z wnioskiem w sprawie przekazania Taurusów wiosną 2023 roku, ale gabinet obecnego szefa rządu Olafa Scholza wciąż się waha.

– Ukraina potrzebuje pocisków Taurus, aby uratować życie ukraińskich żołnierzy i cywilów, a także przyspieszyć wyzwolenie naszych terytoriów i szybciej zakończyć wojnę – powiedział szef ukraińskiego MSZ.

Według niego pocisk tego typu jest w stanie zniszczyć magazyny i stanowiska dowodzenia Federacji Rosyjskiej daleko poza linią frontu. Minister jest przekonany, że znacznie utrudniłoby to życie rosyjskim okupantom. Jako "bezpodstawne" określił też obawy Niemiec, że Ukraina użyje tej broni do ataków na terytorium Rosji.

– Inni partnerzy pomogli już Kijowowi rakietami o podobnym zasięgu, a żadna wcześniejsza pomoc ze strony Niemiec nie wywołała jeszcze eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej – powiedział Kuleba.

– Będziemy używać tych pocisków tylko w obrębie naszych granic, aby wyzwolić to, co należy do nas zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym – dodał szef MSZ Ukrainy.

Ekspert o Taurusach

Przypomnijmy, że 7 sierpnia kluczowe frakcje w niemieckim parlamencie porozumiały się w sprawie przekazania Ukrainie rakiet Taurus. Wciąż jednak nie ma oficjalnej decyzji rządu Olafa Scholza.

Jak wyjaśnił Ołeksandr Musienko, szef Centrum Wojskowych Badań Prawnych, rakiety Taurus mają zwiększyć siłę ognia ukraińskiej armii. Te pociski są w stanie pokonać dystans do okupowanego Krymu. Znajduje się tam wiele rosyjskich magazynów amunicji oraz sprzętu.

