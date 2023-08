Tomasz Lis przekracza kolejną granicę. "Nawet naziści tego nie robili..."

twitter

"Nawet naziści nie prowadzili wobec żadnej konkretnej osoby takiej nagonki jak PiS-owcy wobec Tuska. To już jest obłęd. Absolutny psychiatryk" – napisał Lis na portalu X (dawniej Twitter).

To kolejny kontrowersyjny wpis byłego dziennikarza. Dawny szef "Newsweeka" słynie z szokujących komentarzy politycznych. Tym razem jednak nawet przychylni mu internauci przyznają, że porównanie PiS do metod nazistów jest przekroczeniem granic, a politycy PiS nie kryją oburzenia.

"Jak nazwać nagonkę która od początku lat 90tych do dzisiaj prowadzicie wobec PJK? Jak nazwać to wszystko co pisaliście i mówiliście wobec Prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Jak nazwać zaproszenie przez Pana do TVP, żula która w rynsztokowy sposób lżył urzędującego Prezydenta? – napisał Joachim Brudziński. "2)jak nazwać ten słowny rynsztok podbijamy przez media POpierajace Tuska który wylewa się pod adresem rządzących od 2015 ?Te wszystkie J…ć PIS, w….ć, mordercy, psy, szmaciarze?Jak nazwać te wulgaryzmy rożnego celebryckiego talłatajstwa, przebijające nawet Urbana? Dialogiem" – dodał eruoposeł PiS.

Seria wpisów Lisa. Dziennikarz grozi prezydentowi i prezesowi PiS?

Kilka tygodni temu w serii obraźliwych i wulgarnych wpisów padły słowa, które wiele osób interpretuje jako groźbę pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Zabawne, bo największym dowodem wpływu Rosji na Polskę jest ustawa, którą podpisał Duda. Ruskie bezprawie, ruskie zapisy, ruskie kary ruska mentalność. Ruska jest ta władza, to ją trzeba zbadać" – pisał w poniedziałek Lis.

"Czy Brudna pała tez stanie przed komisją? A Kaczyński, którzy bez pomocy Ruskich nigdy nie zdobyłby władzy? A ruski człowiek Macierewicz? A pomagający Ruskim jako prezes banku Morawiecki?" – czytamy w kolejnym wpisie dziennikarza. "Nie ma co się spalać. W niedziele powiemy Dudzie co o nim myślimy. Nie wiem tylko czy lepsze będzie hasło DudaPiS czy KrótkoPiS" – dodaje dalej publicysta (pisownia wpisów org.)

To jednak kolejny, publikowany w poniedziałek późnym wieczorem, wpis zwrócił szczególną uwagę internautów. Lis napisał bowiem wówczas: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora", a jego słowa wywołały fale komentarzy.

