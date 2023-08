Referendum. Donald Tusk komentuje pytanie o barierę na granicy

"Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć: czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią?" – napisał we wpisie na portalu X Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do treści czwartego pytania referendalnego, które w poniedziałek ogłosił minister Mariusz Błaszczak. Pytanie brzmi: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Reakcja na komentarz Tuska

Minister Błaszczak, ogłaszając pytanie stwierdził, że "Donald Tusk i jego ekipa najpierw likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie Polski, potem krytykowali nas za to, że zbudowaliśmy barierę na granicy z Białorusią".

Obecna wypowiedź lidera PO sugerowałaby, że jego formacja nie tylko popiera istnienie bariery na granicy z Białorusią, ale jest za jej wzmocnieniem. Na tę niekonsekwencję zwrócili uwagę komentujący.

"I namawialibyście do głosowania przeciw z reklamówką z IKEI i pizzą w ręku?" – napisała w odpowiedzi na wpis byłego premiera Konfederacja. Jest to nawiązanie do sytuacji do jakiej doszło w sierpniu 2021 r. z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, który próbował ominąć strażników granicznych, by dostać się do migrantów po stronie białoruskiej.

Rosnące napięcie na granicy

W ostatnim czasie napięcie na granicy z Białorusią rośnie. Ostatnie miesiące przynoszą wzrost prób nielegalnego przekraczania granicy. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. przypadków, w maju i czerwcu ok. 3 tys., a w lipcu aż 4 tys.

"Codziennie funkcjonariusze SG udaremniają próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W tym roku takich prób było prawie 20 tys. Alerty z bariery elektronicznej umożliwiają natychmiastowe wysłanie patroli SG w miejsca, gdzie dochodzi do próby naruszenia granicy" – informuje Straż Graniczna.

