Kaczyński: Polska jest w sferze, którą Rosja uważa za swoją

Kaczyński podczas spotkania w Uniejowie stwierdził, że warunkiem tego, aby Polska się nadal rozwijała jest bezpieczeństwo i to, "aby w Polsce nie było wojny".

– Pokój gwarantują nam sojusze, ale trzeba pamiętać, że nikt nie pomoże państwu, które samo nie potrafi się bronić. Widzimy to na Ukrainie, która za bardzo wysoką cenę już ocaliła swoją niepodległości – mówił.

Przywołał również głośne słowa swojego śp. brata prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, że najpierw ofiarą Rosji padnie Gruzja, potem Ukraina i państwa bałtyckie, a później może przyjść czas na Polskę. – Polska jest w sferze, którą Rosja uważa za swoją. Z tej sfery możemy wyjść, ale tylko jako silne militarnie państwo – dodał.

Kaczyński: Armia się zmienia

– Pokazujemy to, co się dzieje, ponieważ polska armia się zmienia. Stać nas na modernizację Wojska Polskiego mimo, że prowadzimy aktywną politykę społeczną i ratowaliśmy miejsca pracy w czasie pandemii COVID i w czasie inflacji – mówił.

Prezes PiS zapewnił, że jego obóz zwiększył wydatki na wojsko z 37 mld zł do około 140 mld zł. – Potrzebna jest nam armia licząca 300 tys. żołnierzy oraz potrzebujemy nowoczesny sprzęt jak HIMARS. To wszystko ma prowadzić do utrzymania pokoju. Zlikwidowaliśmy system, który polegał na złodziejstwie – ocenił.

Kaczyński: Oni demokracji nie uznają

Kaczyński podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która gwarantuje "wolność, równość i demokrację". – Niesprawiedliwy ustrój państwa, w którym płacono pracownikowi 3 zł za h odszedł do przeszłości. Chcemy równości również w wymiarze sprawiedliwości i będziemy do tego dążyć – mówił.

Prezes PiS zapewnił, że Polska pod rządami PiS będzie się rozwijała i bogaciła. – W Polsce nie ma już głodnych dzieci, niskich płac i nędzy. W ciągu 8 lat ilość dzieci zagrożona głodem zmniejszyła się z 30% do 3,2%. Oczywiście to powinno być 0%, ale dokonaliśmy ogromnego postępu – mówił.

– Nasi przeciwnicy uważają, że Polska przez rząd Prawa i Sprawiedliwości została zrujnowana. Dlatego proszę sprawdzać to, co oni mówią, bo są to kłamstwa. Oni demokracji nie uznają. Demokratycznym ugrupowaniem jest Zjednoczona Prawica – twierdził.

