Zmiany w armii. Prezydent Duda: Prace zmierzają ku końcowi

Apel miał miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przed Pomnikiem Poległym w 1920 roku i odbył się w związku z obchodzonym 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że polskie wojsko coraz szybciej się modernizuje. Jednak najlepszy sprzęt nie zastąpi ofiarności żołnierza.

– Jesteśmy tutaj, by pochylić głowę w hołdzie wobec rodaków, którzy polegli w obronie ojczyzny, ale jesteśmy też tutaj po to, żeby żołnierze zobaczyli, jaka jest cena obrony ojczyzny. Jaką cenę płaci się za wolność, ile kosztuje to, żeby ojczyzna była niepodległa – powiedział zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Zmiany w prawie

Prezydent zapowiedział także zmiany w przepisach dotyczących dowodzenia polską armią, które mają usprawnić jej działanie i zwiększyć bezpieczeństwo kraju.

– Proszę się spodziewać w najbliższym czasie propozycji zmian w zakresie tego systemu. Już jakiś czas temu mówiliśmy, że jest przygotowywana druga część nowego systemu kierowania i dowodzenia polskim wojskiem – powiedział Andrzej Duda i dodał, że prace nad tymi rozwiązaniami "zmierzają już ku końcowi".

Sprawniejsza armia

Prezydent podkreślił, że w opracowywaniu nowego systemu dowodzenia brano także pod uwagę doświadczenia ukraińskie z trwającej wojny z Rosją. Po zmianach, ma być on ujednolicony. Ma także powstać Dowództwo Sił Połączonych, nad którym dowództwo będzie sprawował szef Sztabu Generalnego. To jednak nie koniec zmian.

– Zostaną odtworzone dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, za codzienne funkcjonowanie operacyjne rodzajów wojsk, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny, tak abyśmy byli sprawniejsi. Abyśmy nie musieli wykonywać wielkiego manewru w postaci stawiania całego systemu, w sytuacji gdyby zaistniało niebezpieczeństwo wojenne – podkreślił Andrzej Duda.

