AgroUnia i PO łączą siły. Tusk: Kołodziejczak wystartuje z list KO

Na Radzie Krajowej PO w pojawił się Michał Kołodziejczak. – Podjęliśmy decyzję o starcie na listach wspólnie z innymi środowiskami – powiedział Donald Tusk.



– Mam wyjątkową satysfakcję, że ludzie o różnych rodowodach, o różnej drodze życia, o różnych poglądach w wielu sprawach, w tej najważniejszej sprawie, gdy chodzi o Polskę, nie wahaliśmy się ani chwili. My w tej batalii o przyszłość Polski nie zmarnujemy ani jednego głosu – dodał Tusk.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS i Kaczyńskiego od władzy – kontynuował lider PO.

Kołodziejczak: Stan wyższej konieczności

Sam Kołodziejczak podkreślił, że w Polsce panuje obecnie "stan wyższej konieczności". – Wierzę w to – i zrobię wszystko – że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – przekonywał.

Polityk podkreślił, że decyzja o starcie z PO nie była łatwa, jednak jest świadom sprawki, o jaką toczy się gra. – To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. (…) Mamy stan wyższej konieczności i wiem, że ten projekt jest nieszablonowy. Zrobię wszystko, aby był on wiarygodny – mówił.

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

