Spadek PKB Polski. Tusk: Byliśmy liderami Europy, dziś szorujemy po dnie

Polska weszła w techniczną recesję. W drugim kwartale 2023 r. PKB spadło o 0,5 proc. rok do roku. W poprzednim kwartale spadek wynosił 0,3 proc. "Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 6,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r." – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Podane dane są zaskoczeniem dla ekspertów, którzy nie przewidywali tak dużego spadku. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 0,3 proc. spadku w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale b.r. wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,3 proc. Podane przez GUS dane to szybkie szacunki. Pełne dane na temat PKB w II kwartale 2023 r. zostaną podane 31 sierpnia. Jeśli PKB zmniejsza się przez dwa kolejne kwartały można mówić o technicznej recesji, bez brania pod uwagę czynników sezonowych. Ekonomiści wskazują, że recesja techniczna świadczy o wyhamowaniu wzrostu gospodarczego w kraju. Wśród skutków recesji technicznej wyróżnia się spadek popytu zewnętrznego i wewnętrznego, spadek liczby i wolumenu inwestycji, co może się przełożyć na dalszy spadek PKB w kolejnych kwartałach.

Spadek PKB Polski. Tusk komentuje

Do najnowszych danych dot. PKB odniósł się w serwisie X (dawniej Twitter) Donald Tusk. "Cud gospodarczy Kaczyńskiego, czyli jak PiS zmarnował wspólną polską pracę ostatnich 30 lat. Byliśmy liderami Europy, dziś szorujemy po dnie" – napisał. Lider PO udostępnił też grafikę portalu 300gospodarka.pl. Co ciekawe, szefem serwisu jest Michał Kamiński, czyli asystent Mateusza Morawieckiego z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów, a później z KPRM.

Serwis zwraca uwagę, że PKB w Polsce spadł w II kwartale najmocniej pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, które opublikowały swoje dane o wzroście gospodarczym. "To zupełne odwrócenie sytuacji z I kwartału, gdy Polska była liderem pod względem tempa wzrostu produktu krajowego brutto (...) To najgłębszy kwartalny spadek od czasów pandemii: w II kwartale 2020 r. PKB skurczył się o prawie 10 proc. w porównaniu z I kwartałem tamtego roku." – czytamy. Eksperci wskazują jednak, że do danych należy podchodzić z ostrożnością.

