Biedroń: To dobry dzień dla opozycji

W czwartek, zgodnie z zapowiedzią Lewicy, ma nastąpić ogłoszenie tzw. paktu senackiego. O szczegółach tego wydarzenia mówił w programie TVN24 Robert Biedroń.

– Dzisiaj o godz. 11 podpisanie paktu senackiego. W końcu i nareszcie i myślę, że w przeciwieństwie do PIS-u dzisiaj możemy powiedzieć: jesteśmy gotowi do wyborów do Senatu. To w PiS-ie nadal nie ma propozycji dot. Senatu. Już oni tam czują, że będzie po prostu mniej mandatów. My dzisiaj powiemy jasno i wyraźnie. Opozycja demokratyczna jest gotowa wystawić swoich kandydatów i kandydatki do Senatu, to dobry dzień dla opozycji – powiedział europoseł Lewicy.

Pakt senacki

Biedroń nie krył zadowolenia z faktu, że przedstawicielom opozycji udało się dojść do porozumienia w sprawie wyborów do Senatu, tym bardziej, że, jak powiedział, w pewnym momencie był "dość krytyczny", jeśli chodzi o prace nad paktem.

– Widziałem próby storpedowania tego dobrego pomysłu, który zaproponowaliśmy 4 lata temu. Dzisiaj myślę, że wszystko się wyjaśni i dzisiaj o godz. 10:30 spotykamy się jako liderzy. O godz. 11 podpisanie paktu senackiego. Myślę, że będziecie państwo wszyscy zadowoleni i mieli na kogo zagłosować – powiedział.

Przypomnijmy, że pakt senacki zakłada, że w wyborach do Senatu opozycja nie będzie wystawiała przeciwko sobie kandydatów opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości.

Petru wystartuje?

Biedroń odniósł się także do możliwego startu Ryszard Petru, w którymś z okręgów jednomandatowych do Senatu w ramach paktu. Jak przyznał, jeżeli jakaś partia zdecyduje się zamienić swojego kandydata na byłego lidera Nowoczesnej, to Lewica powinna poważnie rozpatrzyć taką możliwość.

– Jeżeli któreś z ugrupowań będzie chciało zmienić kandydaturę na Ryszarda Petru to myślę, że my jako Lewica będziemy otwarci – dodał.

Czytaj też:

Biedroń: To, co dziś oferuje PiS, to przyjemny spacer w pięknym ogrodzieCzytaj też:

Biedroń: Gdyby faceci robili aborcję, to byłaby dostępna w każdym sklepie