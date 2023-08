Referendum ws. ukraińskiego zboża? Kosiniak-Kamysz zaskoczył

Lider PSL w swoim sejmowym wystąpieniu podkreślił, że gdyby za dwa miesiące nie odbywały się wybory, to nie byłoby żadnego referendum. – Nie byłoby żadnego referendum, nie byłoby żadnych pytań. Bo co zrobili w 2017 roku? Odrzucili 910 podpisów obywateli pod wnioskiem ZNP o przeprowadzenie referendum w sprawie waszej nieudanej reformy oświaty – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Jedno wielkie oszustwo

Polityk podkreślił, że od 2021 roku jest złożony projekt ustawy o dniu referendalnym, żeby w każdą pierwszą niedzielę września, co roku przeprowadzać referendum w Polsce.

– Do tej pory nawet nie znaleźliście czasu, żeby go nawet przesłać do komisji i zrobić pierwsze czytanie tego projektu. To jest demokracja bezpośrednia w wykonaniu PiS-u. Jedno wielkie oszustwo i kłamstwo, robią to tylko, żeby zmanipulować wybory, żeby doprowadzić do tego, że będziemy znowu podzielonym społeczeństwem – kontynuował.

Pytanie o ukraińskie zboże

Jednocześnie lider PSL zaproponował własne pytanie dotyczące ukraińskiego zboża.

– Pierwsze pytanie, które my byśmy zaproponowali, jeśli przyjmiecie te cztery propozycje, to wycofamy się z piątego pytania, jeżeli ich nie przyjmiecie, to zadamy tylko piąte pytanie – czy jesteś za zatrzymaniem niekontrolowanego importu zbóż i żywności z Ukrainy, które niszczą polskie rolnictwo i zagrażają polskim konsumentom. To jest pytanie na czasie – mówił w Sejmie.

– Wpuściliście tysiące TIR-ów. Rolnikom każą robić zdjęcia obornika rozrzuconego na polu, a sami wpuścili tysiące TIR-ów z tzw. zbożem technicznym. Z przestępstwem – kontynuował.

Pytanie o dobrowolny ZUS oraz In Vitro

Drugim pytaniem, które lider PSL proponuje, brzmi: "Czy jesteście za wprowadzeniem dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców?".

Trzecie: "Czy jesteś za zwolnieniem emerytów z podatku dochodowego i składki zdrowotnej?".

Czwarte pytanie z kolei brzmi: "Czy jesteś za pełnym finansowaniem procedury in vitro z budżetu państwa?".

Kosiniak-Kamysz dodał, że jeżeli PiS nie uwzględni tych propozycji, to pozostaje jeszcze pytanie piąte dotyczące tego czy Polacy opowiadają się za odsunięciem PiS od władzy. – Jeżeli jesteś za odsunięciem PiS od władzy, to głosujesz na Trzecią Drogę – podkreślił.

Spór z Ukrainą dot. zboża

Rząd podtrzymuje swoje stanowisko w odniesieniu do kwestii ukraińskiego zboża. Unijne embargo ma wygasnąć 15 września, jednak Warszawa zapowiedziała, że i tak nie otworzy swojego rynku na ziarna z Ukrainy.

W kwietniu Jarosław Kaczyński poinformował o decyzji rządu o zakazie wwozu zboża i wielu innych produktów rolniczych z Ukrainy do Polski. Rozporządzenie ws. zakazu wwozu zboża wraz z załącznikiem zawierającym wykaz produktów zostało podpisane jeszcze tego samego dnia. Zakaz wszedł w życie 21 kwietnia.

