"Kłamiecie bezczelnie". Czarnek ostro z sejmowej mównicy

Trwa 81. posiedzenie Sejmu. W porządku obrad przewidziano m.in. rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Pytania, jakie zostaną w nim zadane Polakom dotyczą wieku emerytalnego, migrantów, mur na granicy z Białorusią i wyprzedaży majątku państwowego.

Referendum budzi ogromne emocje wśród polityków opozycji i Zjednoczonej Prawicy. Nie inaczej było także podczas sejmowej debaty. Głos z mównicy zabrał m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który uzasadniał rządowy wniosek o organizację referendum.

Ostre słowa Czarnka

Podczas swojego wystąpienia polityk ostro zwrócił się do opozycji, nazywając ich "kłamcami". Odpowiadał także na zarzuty dotyczące organizacji referendum oraz pytań, jakie zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość.

– Kłamiecie bezczelnie. Wy byście chcieli sprywatyzować Lotos, Orlen, chcielibyście sprywatyzować porty lotnicze, porty morskie, lotniska, wszystko. Oni chcą prywatyzować Orlen, ich ekspert Grabowski, Balcerowicz chcą sprzedawać, a oni mówią o Lotosie. Lotos wszedł w skład wielkiej grupy Orlenu dzięki czemu udział Skarbu Państwa, Polaków zwiększył się z około 25 do 50 procent – powiedział Czarnek odpowiadając tym samym na zarzuty opozycji dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem.

Szef MEiN odnosząc się do kolejnych zarzutów, tym razem dotyczących drugiego pytania referendalnego o podniesienie wieku emerytalnego, przypomniał, że politycy Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko jego obniżeniu.

– Ponieważ nad tą ustawą PO była przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, Nowoczesna, pani Lubnauer, pani Gasiuk-Pihowicz byli przeciwni obniżeniu wieku emerytalnego, PSL się wstrzymał łaskawie, ale też nie był za obniżeniem wieku. To musimy zapytać Polaków, a Polacy wam powiedzą. Nigdy więcej nie będziecie kazać tyrać Polakom niemal do śmierci, kobietom na wsi do 67. roku życia. Naród polski wam tego zakaże – powiedział.

