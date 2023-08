Budka: Rząd PiS to ekipa największych hipokrytów w historii

Trwa 81. posiedzenie Sejmu. W czwartek sejmowa większość przyjęła rządowy wniosek ws. przeprowadzenia referendum. Za było 233, przeciw 211. Wstrzymało się 8 posłów. Następnie rozpoczęło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu referendum.

Budka: To nie referendum

W trakcie burzliwej debaty głos zabiera wielu posłów, w tym m.in. przedstawiciele opozycji Borys Budka, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska

PO: Próba ominięcia wszelkich przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej

Polityk Platformy w zdecydowanych słowach zaatakował partię rządzącą.

– To nie będzie żadne referendum, to będzie próba ominięcia wszelkich przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej. Nie traktujecie obywateli poważnie od ośmiu lat. Sporządziliście akt oskarżenia przeciwko własnym nieudolnym rządom. To przecież wy sprowadziliście w ostatnim czasie rekordową liczbę pracowników spoza Unii Europejskiej, powodując olbrzymi kryzys w Polsce. To wy odpowiadacie za dziurawy płot, który jest wyśmiewany przez wszystkich na świecie, jako przykład absolutnej nieudolności tego rządu. Ale przede wszystkim to wy odpowiadacie za wyprzedaż za bezcen polskich sreber narodowych. To wy wyprzedaliście, oddaliście w ręce ludzi powiązanych z Putinem część sektora naftowego. To wy dla własnych korzyści próbujecie oszukać wyborców – mówił Borys Budka.

Jego zdaniem 15 października w istocie padnie tylko jedno pytanie. – Prawdziwe brzmi czy chcesz odsunąć najbardziej szkodliwe rządy po 1989 roku od władzy. Czy chcesz odsunąć tych, którzy grabią polskie lasy. Czy chcesz odsunąć tych, którzy odpowiadają za katastrofalny stan polskiego rolnictwa. Czy chcesz odsunąć tych, którzy od ponad dwóch lat blokują pieniądze z Unii Europejskiej. Czy chcesz odsunąć tych, których premier ukrywa przed Polakami faktyczny majątek swojej rodziny. Czy chcesz odsunąć od władzy tych, którzy z mediów publicznych stworzyli najgorszy rynsztok i ściek oskarżający wszystkich, którzy mają inne zdanie niż ta władza. Czy chcesz odsunąć od władzy tych, którzy każdego dnia defraudują miliony, setki milionów złotych polskich podatników – powiedział polityk Platformy.

Budka: Nie pytali, gdy fundowali inflację

Budka ocenił, że rząd PiS od ośmiu lat niszczy Polskę. – Nie pytał was o zdanie, kiedy krok po kroku likwidował mechanizmy demokratyczne. Nie pytał was o zdanie, kiedy policja rozganiała protesty kobiet. Nie pytał was o zdanie, kiedy zagarniał media publiczne. Nie pytał was o zdanie, kiedy chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, tworząc narodową z sojusznikami Putina. Nie pytali was o zdanie, kiedy zapraszali do Polski najgorszych antyunijnych polityków i przyjmowali ich honorami godnymi głowy państwa. Nie pytali was o zdanie, kiedy uzależniali polską energetykę od węgla ze wschodu. Nie pytali was o zdanie, kiedy fundowali najwyższą od wielu, wielu lat inflację i drożyznę. Nie pytali was o zdanie wówczas, kiedy ważyły się losy przyszłych pokoleń, kiedy proponowali rozwiązania, które godziły w polskich przedsiębiorców i polskie rodziny. To jest ekipa największych hipokrytów w historii, to jest ekipa ludzi, którzy bojąc się utraty władzy po ośmiu latach, udają demokratów – podkreślił.

Referendum – cztery pytania PiS

Referendum, jeśli ostatecznie zostanie zatwierdzone, będzie się składało z czterech pytań.

Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Treść drugiego pytania: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czwarte pytanie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

