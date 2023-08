"Po jaką cholerę, panie Donaldzie?". Żakowski: Czy pan sobie zdaje sprawę

Sprawa usunięcia symetrystów z Campusu Polska Przyszłości wzbudziła oburzenie w części środowiska popierającego Platformę Obywatelską. Przypomnijmy, że podczas wydarzenia jeden z paneli miał poprowadzić Marcin Meller. Miała to być dyskusja z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wróbla. Meller poinformował jednak na Facebooku, że do żadnej dyskusji nie dojdzie, po tym, jak organizatorzy naciskali na niego, aby wyrzucił z debaty Grzegorz Sroczyńskiego.

Żakowski oburzony

Sprawę skomentował w piątek dziennikarz i publicysta Jacek Żakowski, który nie krył swojego oburzenia decyzją dotyczącą Mellera i Sroczyńskiego.

– Po jaką cholerę, panie Donaldzie? Co ci ludzie zrobili? Czy pan sobie zdaje sprawę, że pan wypruwa żyły, rozszerza koalicje o osoby, co do których - co było widać - ma pan liczne wątpliwości, a koledzy tacy jak np. pan Nitras kopią doły – powiedział podczas audycji w radiu Tok FM.

– Jeśli teraz PO robi coś takiego, cenzuruje własną imprezę, podważa własne założenie autorskiego charakteru panelu prowadzonego przez Mellera, to co będzie robiła, jak przejmie TVP? – dodał.

Kolejne odejścia

W geście protestu z udziału w Campusie zrezygnowała także Organizacja Wschód.

"Campus Polska Przyszłości miał być miejscem sensownych dyskusji osób o różnych perspektywach. Po newsie o usunięciu panelu czwórki krytycznych dziennikarzy, zdecydowałyśmy, że Wschód nie weźmie udziału w tym wydarzeniu. Nie będziemy narzędziem partyjnej walki o władzę" – czytamy w komunikacie.

"Nasze działaczki i działacze przygotowywali specjalną strefę inicjatyw, był prezentować na tym wydarzeniu alternatywną propozycję Polski Przyszłości – dobrej dla nas wszystkich, zielonej, sprawiedliwej, ogrzanej i bezpiecznej. Czworo z nas miało wziąć udział w panelach dyskusyjnych" – wyjaśniono.

