"Trzeba mieć coś wyjątkowego w głowie". Tuskowi nie podoba się hasło PiS

"Bezpieczna przyszłość Polaków" – tak brzmi hasło wyborcze PiS. Hasło wyborcze ogłosił Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. premiera Morawieckiego, byłej premier Beaty Szydło czy szefa MON Mariusza Błaszczaka.

– Pierwsze bezpieczeństwo dziś, szczególnie aktualna sprawa, to jest bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. My czynimy wszystko, i to czynimy skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło – mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że obecnie trwa "w sposób dotąd niespotykany w powojennej Europie" rozbudowa armii. Jak zapewnił, polska armia w krótkim czasie osiągnie pozycję najsilniejszej lądowej na kontynencie. – Nasz cel jest prosty: odstraszyć, doprowadzić do takiej sytuacji, w której nasz ew. przeciwnik będzie wiedział, że atak na Polskę nie ma żadnego militarnego ani politycznego sensu – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że mamy także wojny "innego rodzaju". – Tutaj się twardo bronimy, wybudowaliśmy ogrodzenie, ono jeszcze może będzie rozbudowywane, ale koncentrujemy także wojska, reagujemy na obecność grupy Wagnera na Białorusi, czynimy wszystko, by nasze społeczeństwo było bezpieczne – kontynuował.

Tusk: Jest w tym pewna logika

– Dzisiaj Jarosław Kaczyński ogłosił hasło wyborcze. "Bezpieczna przyszłość dla Polaków". Trzeba mieć coś wyjątkowego w głowie, żeby po 8 latach rządów ogłosić, że w przyszłości postara się o bezpieczeństwo Polaków. Jest w tym haśle jakaś logika. Wszyscy wiemy, jak niebezpieczna jest teraźniejszość polskich rodzin – mówił we Włocławku lider PO.

Tusk stwierdził, że "na tym polega problem". – Po 8 latach ich rządów, oni nam obiecują bezpieczną Polskę za jakiś czas. My żyjemy tu i teraz. Chcemy tu i teraz bezpiecznej Polski, spokoju w naszym domu. Tu i teraz uczciwej i odpowiedzialnej władzy. Tak naprawdę to hasło powinno brzmieć "bezpieczna przyszłość PiS-owców" – stwierdził polityk.

