Taktyczne znikanie

Widzę, że wielu się nabiera, że to władze wycofują się z szaleństwa covidowego (zwolnienie Niedzielskiego) czy z bezkrytycznego i bezwarunkowego wspierania Ukrainy wszelkimi siłami. Wielu się nabiera, myśląc, że to na poważnie, zapominając, że żyjemy w kraju, w którym nic nie dzieje się naprawdę. Nieliczne cofki co do COVID nie są znakiem opamiętania, tylko taktyki wyborczej władz.