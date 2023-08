Broń biologiczna. Pentagon zaniepokojony działaniami kilku państw

Wojsko USA znajduje się w "kluczowym momencie” bezpieczeństwa biologicznego i musi podjąć pilne działania, aby zająć się potencjałem broni biologicznej i innymi katastrofalnymi zdarzeniami, w tym pandemiami. Chodzi o rosnące zagrożenie ze strony Chin, a także niebezpieczeństwa emanujące ze strony Rosji oraz ciągłe zagrożenia ze strony Korei Północnej, Iranu i bojowych organizacji ekstremistycznych.

Takie wnioski zostały zawarte w opublikowanym w czwartek przeglądzie Departamentu Obrony USA dotyczącym zagrożeń biologicznych. Wnioski ekspertów przytacza "The Washington Post".

Dokument, wyznaczający cele strategii obrony biologicznej Pentagonu do 2035 roku, wskazuje Chiny jako kluczowe długoterminowe zagrożenie. Stawia to pod znakiem zapytania status Pekinu, jako sygnatariusza istniejących międzynarodowych przepisów dotyczących broni biologicznej i budzi obawy co do przyspieszonych planów włączenia cywilnych programów badań biologicznych do wojska.

Strategia Pentagonu sugeruje, że Chiny, Rosja, Korea Północna i Iran prawdopodobnie zachowują zdolność do tworzenia śmiercionośnych toksyn i patogenów oraz że "postęp zarówno w biologii syntetycznej, jak i syntezie peptydów może pozwolić państwom na opracowanie szerokiej gamy nowych toksyn na zamówienie". Raport zauważa również, że Rosja i Korea Północna kontynuują aktywne programy rozwoju ofensywnej broni biologicznej.

Chiny głównym zagrożeniem

Strategia opiera się na wnioskach wyciągniętych z reakcji na COVID-19, a także planów obrony narodowej administracji Bidena do 2022 r. Dokument przypomina, że ostatnie lata to czas rosnących napięć między Pekinem a Waszyngtonem w związku z badaniami biologicznymi, w tym spekulacji na temat pochodzenia koronawirusa i bezpodstawnych oskarżeń Pekinu, że Stany Zjednoczone prowadziły badania nad bronią biologiczną na Ukrainie.

W ciągu ostatniej dekady Pekin dużo zainwestował w sieć laboratoriów wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego, wyposażonych do obsługi i testowania bardziej niebezpiecznych patogenów. Wydał również miliardy dolarów na szersze programy badawcze, aby stać się światowym liderem w wysoce specjalistycznych badaniach medycznych i biologicznych.

