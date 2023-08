Premier: Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy

Nowy spot KW PiS został opublikowany w mediach społecznościowych. Premier Mateusz Morawiecki zaznacza, że "Polska stoi przed ważnymi decyzjami". – To moment, kiedy każdy z nas ma prawo zdecydować o przyszłości Polski. Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy. Niebezpieczni dla każdej rodziny. 15 października mamy szansę wyrazić naszą opinię w czterech kluczowych obszarach – wskazuje szef rządu, nawiązując do planowanego referendum.

– To my, Polacy, będziemy decydować o majątku narodowym, o wieku emerytalnym, o naszych granicach i o polityce migracyjnej. A czy Platforma Obywatelska i Donald Tusk pytali Polaków o zdanie ws. OFE? Albo czy pytali Polaków o zdanie ws. przyjmowania imigrantów? Czy pytali Polaków o zdanie, gdy prywatyzowali na potęgę majątek państwowy? A czy pytali naszych kochanych seniorów, czy chcą i mają siłę, by dłużej pracować? Czy pytali wreszcie rodziców, kiedy ich dzieci mają iść do szkoły? Odpowiedź jest krótka. Nie pytali – wskazuje Mateusz Morawiecki.

Premier: To Polacy będą decydować, nie Weber

Następnie premier zaznacza, że to do obywateli, a nie zagranicznych polityków czy ich popleczników w Polsce należą decyzje dot. najważniejszych kwestii dla kraju.

– Dzisiaj będziemy decydować o najważniejszych dla nas sprawach. Nie pan Weber i jego polscy pomagierzy. Każdy głos się liczy. Wsłuchujemy się w Wasze głosy, bo przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie. Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujmy przyszłość Polski Dlatego proszę: 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. Prawo i Sprawiedliwość służy Polakom. A komu służy Platforma? – pyta na koniec Mateusz Morawiecki.

