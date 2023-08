Szybka szkoła realizmu

Żeby było jasne, należę do tych osób, które od lat zabiegają, by z szacunkiem traktowano barwy narodowe, by Święto Flagi było należycie obchodzone, by wzmacniać świadomość historycznego kontekstu ustanowienia kolorów – białego i czerwonego – jako identyfikacji państwowej. Cztery lata temu wraz z Andrzejem Pawlukiewiczem i Maćkiem Pawlickim, marząc o społecznej inicjatywie na wzór amerykańskiej Parady Puławskiego, zorganizowaliśmy 2 maja 2019 r. Biało-Czerwony Korowód.