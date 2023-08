Nie odpowiem na pytanie

Przedwyborczy transfer wstrząsnął światem i okolicami. Stop. Według samego Kołodziejczaka dzwonili do niego wszyscy, nawet minister Telus Robert, z różnymi propozycjami, lecz pan Michał na twardo, że on to tylko z Platformą. Stop. „Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, zrobił z nas kraj koczowniczy” – mówił miesiąc temu ONBL. (Niech mu ktoś powie, że „cofać do tyłu” to pleonazm). Stop. „Nie przewiduję i nie wejdę do rządu ani z PiS, ani z Platformą” – mówił w czerwcu.