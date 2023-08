Biden drwi z Putina: To jest śmieszne

Prezydent USA ocenia, że argumenty Władimira Putina za rosyjską inwazją na Ukrainę są "śmieszne". – Rosja nie ma szans na osiągnięcie celów, które postawiła sobie przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Rosja już przegrała. Osiągnięcie celów nie jest możliwe – podkreśla Joe Biden.

Te słowa padły w przemówieniu, jakie Biden wygłosił po trójstronnym szczycie z premierem Japonii Fumio Kishidą i prezydentem Korei Południowej Yoon Suk Yeolem,

Prezydent USA podkreślił, że Rosja prowadzi wojnę na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej, a konsekwencje konfliktu wykraczają daleko poza granice Europy.

– Inwazja nie jest tylko problemem europejskim. Nie było tego rodzaju inwazji od czasów II wojny światowej – dodał Biden.

Biden chwali postawę Japonii

Prezydent USA pochwalił również postawę Japonii, która "pokazała przywództwo", deklarując pomoc dla Ukrainy. Biden dodał, że gdy zadzwonił ws. rosyjskiej inwazji do Kishidy, to "nie musiał go do niczego namawiać".

– wykazała się silnym przywództwem w ramach G7 i przyczyniła się do znacznej pomocy finansowej i humanitarnej dla Ukrainy, a także sprzętu wojskowego. Przyłączyła się też do wielu innych narodów w pociąganiu Rosji do odpowiedzialności poprzez międzynarodowe sankcje – mówił.

Kontrofensywa Ukrainy. Wyciekł tajny raport wywiadu USA

Tymczasem jak podaje "The Washington Post", powołując się na tajny raport amerykańskiego wywiadu, Ukraina nie będzie w stanie dotrzeć do Melitopola i przeciąć tzw. mostu lądowego z Krymem. Wniosek ten opiera się na działaniach Rosji w obronie zajętych terytoriów ukraińskich.

Nowa ocena wywiadu jest zgodna z tajną prognozą USA z lutego, wskazującą, że braki w sprzęcie i sile mogą oznaczać, że kontrofensywa nie osiągnie celu Ukrainy, jakim jest przecięcie połączenie lądowego Rosji z Krymem do końca sierpnia.

Melitopol ma kluczowe znaczenie dla ukraińskiej kontrofensywy, ponieważ jest uważany za bramę do Krymu. Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych autostrad i linii kolejowej, które umożliwiają Rosji przemieszczanie personelu wojskowego i sprzętu z półwyspu na inne okupowane terytoria południowej Ukrainy.

Czytaj też:

"Powinni się skupić". Administracja Bidena zniecierpliwiona ruchami KijowaCzytaj też:

Broń biologiczna. Pentagon zaniepokojony działaniami kilku państw