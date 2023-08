"Cenzura, blokowanie wolności słowa". Orłoś rezygnuje z udziału w Campusie

Jeden z paneli podczas Campusu Polska Przyszłości miał poprowadzić Marcin Meller. Miała to być dyskusja symetrystów z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wróbla. Meller poinformował jednak na Facebooku, że do żadnej dyskusji nie dojdzie.

"Zadzwonili do mnie organizatorzy Campusu z pytaniem czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Sroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z czym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane" – napisał Meller w mediach społecznościowych. Campus Polska wydał specjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że dialog jest fundamentem cyklicznej imprezy.

Od kilku lat w programie na moim kanale YT „W Telegraficznym Skrócie” komentuję wydarzenia polityczne, głównie krajowe, skupiając się w znacznej mierze na krytyce nieodpowiedzialnych czy głupich decyzji rządu, a szerzej mówiąc – Zjednoczonej Prawicy. Moja krytyka dotyczy także tego co dzieje się w TVP i całości mediów publicznych.

Wobec takich kroków, w wydarzeniu nie wezmą udziału aktywiści klimatyczni z grupy Wschód, a także historyk i dziennikarz OKO.press Adam Leszczyński.

Orłoś: Cenzura to nie jest dobre rozwiązanie

Wygląda na to, że to nie koniec problemów wizerunkowych imprezy. O tym, że nie weźmie udziału w panelu w ramach Campusu, poinformował na Facebooku dziennikarz Maciej Orłoś. Warto wskazać, że Orłoś jest głośnym krytykiem obecnej władzy.

"Kibicuję szeroko rozumianej opozycji demokratycznej i szczerze życzę im wygranej w wyborach. Mam bowiem wielką nadzieję, że po przejęciu przez nią władzy odetchniemy od populizmu, od nieodpowiedzialnych decyzji rządzących, a Telewizja Polska stanie się naprawdę stacją publiczną. Z pewnością nie jestem za bezkrytycznym popieraniem działań jakiejkolwiek grupy politycznej, przymykaniem oka na złe decyzje czy wypowiedzi. Z pewnością jestem też przeciwny nienawistnym komentarzom w mediach społecznościowych, hejtowaniu każdego, kto ośmieli się nie popierać w stu procentach linii programowej danej partii. Jestem za tym, żeby media publiczne były wolne od nacisków politycznych oraz cenzury, lub autocenzury. Obecny model obowiązujący w TVP polega na tym, że realizuje ona w stu procentach założenia propagandowe obecnej władzy. Nie wyobrażam sobie, że kiedy władza się zmieni, TVP pozostanie w podobny sposób zależna od partii politycznych" – wskazuje były dziennikarz "Teleexpressu".

Orłoś zaznacza, że "dziennikarze muszą mieć zagwarantowaną wolność wypowiedzi, swobodę, niezależność. To podstawowe założenia tego zawodu".

"Zamykanie ust dziennikarzom"

"Założenia wydarzenia Campus Polska Przyszłości – jak rozumiem – są zbieżne z tym, o czym powyżej napisałem. Dlatego też z przykrością i ze zdziwieniem przyjąłem informację o odwołaniu 'Panelu symetrystów' podczas Campusu Polska Przyszłości 2023. Rozumiem i popieram Marcina Mellera, który nie zgodził się poprowadzić panelu bez udziału Grzegorza Sroczyńskiego. Rozumiem wyjaśnienia Sroczyńskiego dotyczące jego polemiki z grupą zagorzałych zwolenników PO Silni Razem. Rozumiem argument, że polemika z tą grupą to działanie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. I nie rozumiem decyzji organizatorów Campusu, by wykluczyć Grzegorza Sroczyńskiego z udziału w panelu – za to, że na antenie TOK FM mówił to co myślał, w dobrej sprawie zresztą" – wyjaśnia komentator.

"Cenzura, blokowanie wolności słowa, eliminowanie dziennikarzy mających własne zdanie, myślących niezależnie, walczących o prawdę – nie jest dobrym rozwiązaniem. I świadczy niestety o braku zrozumienia istoty pracy dziennikarzy czy komentatorów. W związku z powyższym, by dać wyraz niezgody na zamykanie ust dziennikarzom, postanowiłem zrezygnować z udziału w panelu dotyczącym mediów publicznych, który zaplanowany jest na sobotę 26 sierpnia i dobędzie się w ramach Campusu Polska Przyszłości 2023" – przekazał Maciej Orłoś.

