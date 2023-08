Polska państwem dwunarodowym? Zuzanna Dąbrowska zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– O tym w tekście okładkowym pisze Jan Fiedorczuk, który wskazuje, że mamy poważny problem, ponieważ polski rząd nie zaprezentował długofalowej strategii tego, jak radzić sobie, jak funkcjonować z tak dużą mniejszością ukraińską – mówi publicystka.

W tekście padają pytania m.in. o szanse i zagrożenia wynikające z obecności tak dużej ilości Ukraińców w Polsce.

Reporterski tekst Zuzanny Dąbrowskiej dotyczy z kolei funkcjonowania ukraińskiej mniejszości w Polsce. – Pokazuje jak Ukraińcy się organizują, jak sobie radzą, co otrzymują od państwa, jakie są ukraińskiej inicjatywy oddolne i stawiam tezę, że Ukraińcom w Polsce dzisiaj żyje się dobrze – mówi w zapowiedzi nowego numeru tygodnika Zuzanna Dąbrowska.

W nowym "Do Rzeczy" ponadto m.in.:

– Referendum powinno być kwintesencją demokracji, ale w Polsce jest instytucją fasadową i tegoroczne głosowanie tylko to potwierdza – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście "Instrukcja obsługi referendum".

– Demaskowanie "symetrystów" to zajęcie nie tylko anonimowych hejterów, lecz także opozycyjnych "autorytetów" z nazwiskami i tytułami – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Polowanie na symetrystów".

– Niemiecki przemysł motoryzacyjny miał być wielkim wygranym polityki klimatycznej, lecz zamiast tego pogrąża się w coraz bardziej zauważalnym kryzysie – zauważa Jakub Wozinski w tekście "Zmierzch niemieckiej motoryzacji?".

– Od Cháveza do Maduro, od snu o socjalizmie do piekła na ziemi: "Gorączka złota" to jeden z najbardziej ponurych współczesnych reportaży – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Zbuduj sobie raj".