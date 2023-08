"The Telegraph": Chiny zbroją Rosję od początku inwazji

Zdaniem brytyjskiego dziennika Chiny pomogły wyposażyć siły rosyjskie w helikoptery, drony, celowniki optyczne, a także metale stosowane w przemyśle zbrojeniowym. Materiały miało otrzymać kilka rosyjskich firm objętych międzynarodowymi sankcjami.

Z analizy przeprowadzonej przez Observatory of Economic Complexity – organu analizującego dane handlowe, ma wynikać, że wymiana handlowa między Chinami a Rosją w 2023 roku przekroczy 200 miliardów dolarów.

Wojna na Ukrainie. Chiny zbroją Rosję?

Brytyjczycy zwracają jednak uwagę, że eksport produktów o potencjalnym zastosowaniu militarnym wzrósł ponad trzykrotnie na przestrzeni ostatniego roku fiskalnego (zakończonego w czerwcu).

Materiały, o których mowa są klasyfikowane jako towary "podwójnego zastosowania" czyli takie, które mają jednocześnie być wykorzystywane w przemyśle cywilnym.

Według "The Telegraph" w 2022 roku przedsiębiorstw z Państwa Środka wyeksportowały do Federacji Rosyjskiej towary ze stopów tytanu o wartości 18 milionów dolarów, niemal dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Stopy tytanu są podstawowym materiałem koniecznym do wyprodukowania broni i samolotów wojskowych. Tytanowe płyty i pręty trafiły m.in. do Npp Start, producenta wyrzutni rakiet obrony powietrznej, będącego częścią rosyjskiego konglomeratu obronnego Rostec.

"The Telegraph": Wysłali m.in. drony

Nie jest tajemnicą, że rosyjski przemysł zbrojeniowy ma problem z wyprodukowaniem potrzebnej wojskom rosyjskim ilości dronów. Na początku sierpnia przyznał to prezydent Władimir Putin.

Ze śledztwa "The Telegraph" wynika również, że niedługo przed wybuchem nowej fazy wojny w lutym 2022 roku, Chińczycy, za pośrednictwem firmy produkującej zabawki, wysłali do Rosji 1000 dronów. Brytyjczycy twierdzą, że odebrała je również firma produkująca zabawki. Wskazują przy tym, że jej kapitał założycielski wynosił 10 rubli, co może świadczyć o tym, że w istocie była to firma słup.

