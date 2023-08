Kaczyński: Dla Tuska ważny jest Weber, Niemcy i Bruksela

– Chcemy państwa, które może pomagać Polakom. My takie tworzymy – w ostatnich latach ubóstwem zagrożone było nawet 30 proc. dzieci, my obniżyliśmy ten współczynnik do 3,2 proc. – mówił Jarosław Kaczyński w Paradyżu. W swoim wystąpieniu lider prawicy apelował o udział w referendum. Według polityka "przyszły rok może być rokiem kontynuacji, ale może też być inny".

– Wzywam do głosowania na PiS, ale także do udziału w referendum i odpowiedzi 4 x NIE. To jedyna odpowiedź, która zapewnia rozwój i bezpieczeństwo Polski – mówił Kaczyński.

W ostrych słowach odniósł się do kampanii Platformy Obywatelskiej. – Żadne zapewnienia Donalda Tuska nie mają znaczenia. Dla niego ważny jest Weber, a nie polskie społeczeństwo. Ważne są Niemcy, a nie Polska. Bruksela, a nie Warszawa – przekonywał. – Im nie można wierzyć, kłamią, są niewiarygodni. Z pogardy dla społeczeństwa zrobili sobie podstawową metodę działania – dodał wicepremier. Polityk wezwał do obrony suwerenności.

"To nasze działanie w związku z inflacją"

Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński poinformował też, ile wyniesie 14. emerytura. Świadczenie będzie wypłacone jesienią. – Ustaliśmy, że 14. emerytura jest świadczeniem stałym. Pytanie, ile będzie wynosiła w tym roku? Informuję państwa, że będzie wynosiła 2 tys. 200 zł netto – powiedział wicepremier. Dla porównania, 13. emerytura wypłacana wiosną wyniosła (w kwocie maksymalnej) 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

– To jest nasze działanie w związku z inflacją. To jest działanie państwa, które wspiera najsłabszych. Proszę o udział w wyborach i w referendum – apelował Kaczyński.

– Poprzednia władza PO-PSL podniosła wiek emerytalny. Wtedy zapowiedziałem w Sejmie, że po wygranych wyborach obniżymy wiek emerytalny i tak zrobiliśmy – podkreślił Kaczyński w Paradyżu.

