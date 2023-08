Morawiecki kpi z lidera AgroUnii: Mocno się odpalił

"Pan Kołodziejczak mocno się odpalił w swoich społecznościówkach… a ja zadałem jedynie krótkie pytanie:) ale to nie koniec – nadal będziemy pokazywać jak niebezpiecznym człowiekiem jest nowy kolega Tuska" – tak szef rząd skwitował wpisy lidera AgroUnii.

W niedzielę rano premier Mateusz Morawiecki zamieścił na portalu X (dawniej Twitter) nagranie z jednego z protestów zorganizowanego przez Michała Kołodziejczaka, który miał miejsce przed budynkiem ambasady USA. Lider AgroUnii nawoływał wtedy do tego, aby pokazać "fucka" Amerykanom. – Co jeszcze robi ambasada Amerykańska? Kłóci nas z Rosją! Dzisiaj każdy, każdy z nas powinien odważyć się na ten test i pokazać "fucka" Amerykanom. Takiego! – wykrzykiwał Kołodziejczak.

– Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa. Nasze bezpieczeństwo opiera się na dwóch filarach: współpracy gospodarczej i współpracy w dziedzinie obronności – zaznaczył premier. – A Ty, jaką Polskę wybierasz? – widzimy na końcu pytanie.

Kołodziejczak odpowiada

Dziś Michał Kołodziejczak odcina się od antyamerykańskiej retoryki i atakuje PiS. "Ta wypowiedź, którą wałkuje TVP Info jest sprzed 5 lat. Dziś nie ma wątpliwości, że silna Polska to taka która współpracuje z USA i UE. Mateusz Morawiecki swoim działaniem osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej" – przekonuje w odpowiedzi Kołodziejczak.

Do wpisu dołączył fotografię: "Zdjęcie z roku 2023, Dzień Niepodległości USA". To jednak nie koniec. W kolejnym wpisie działacz wskazuje: "Zapewniam moje koleżanki i kolegów z AgroUnii, że przetrwamy tą PiSowską napaść. Dziękuję wam za wsparcie!".

Tusk dogadał się z AgroUnią

Przypomnijmy, że Donald Tusk ogłosił wspólny start Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych z AgroUnią. – Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS i Kaczyńskiego od władzy – kontynuował lider PO.

