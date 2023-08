"Wystarczy, że przysłaliście nam Tuska". Morawiecki publikuje film o Weberze

Szef rządu opublikował na platformie X (dawniej Twitter) film poświęcony niemieckiemu politykowi Manfredowi Weberowi, szefowi Europejskiej Partii Ludowej. Ostatnio zrobiło się o nim głośno po tym, jak powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje się wśród tych, które EPL "będzie zwalczać". Określił też partię Jarosława Kaczyńskiego jako "przeciwnika".

– Pamiętacie pana Manfreda Webera z Niemiec, który chciał i chce wpływać na polską kampanię wyborczą? To mu się oczywiście nie uda, ale ten polityk bardzo lubi polityczną awanturę – powiedział Morawiecki na nagraniu zamieszczonym w internecie w poniedziałek.

Zwrócił uwagę, że Weber jako szef EPL był oskarżany przez europosłów, także z własnego ugrupowania, o niedemokratyczne metody rządzenia, o arogancję i nieobliczalność. – Był bliskim współpracownikiem Angeli Merkel i przez lata pomagał jej popełniać kolejne polityczne błędy, takie jak zbliżenie się z Rosją Putina. Widzimy teraz, jak fatalne skutki przyniosło to dla całej Europy – dodał.

Morawiecki: Weber wywołał wielki skandal w Niemczech

– Weber wywołał wielki skandal w Niemczech, bo użył wyrażenia rodem z hitlerowskiego słownika ("ostateczne rozwiązanie") - red.) w odniesieniu do kwestii imigrantów. Zaproponował krajom Unii system przymusowego dzielenia się gazem ziemnym z Niemcami. Europosłowie oskarżali go wtedy, że to pomysł po prostu bolszewicki– stwierdził premier.

– I tak kontrowersyjna postać chce Polaków uczyć demokracji. Nie chcemy tego w Polsce, panie Weber. Wystarczy, że przysłaliście nam tutaj Donalda Tuska, który w udawaniu polskiego patrioty jest tak toporny i niestrawny, jak niemiecki dowcip – powiedział na koniec Morawiecki.



Weber zastąpił Tuska na stanowisku przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Pełni tę funkcję od maja 2022 r.

