Zgadzają się w tym PiS, KO i Lewica. Chodzi o F-16 dla Ukrainy

Dania i Holandia poinformowały w niedzielę, że przekażą Ukrainie samoloty F-16. Pierwszych sześć maszyn ma zostać dostarczonych w okolicach Nowego Roku. Dania ma przekazać łącznie 19 myśliwców. Holandia posiada w sumie 42 egzemplarze F-16, ale jeszcze nie zdecydowała, czy wszystkie trafią na Ukrainę.

Posłowie są sceptyczni

Polscy politycy zapewniają jednak, że nasz kraj nie podąży tą drogą. – Polskie F-16 na pewno nie trafią na Ukrainę. To nie wchodzi w grę. Wersja polska, Block52+ to wersja o wiele nowocześniejsza od tych, które mają być przekazane Ukrainie. Wymagałoby to zgody rządu amerykańskiego, a nie sądzę, by takiej zgody udzielono - mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł PiS Waldemar Andzel w rozmowie z o2.pl.

Jak dodaje, w tej sprawie wypowiedział się też sam prezydent, który wskazał, że Polska ma po prostu za mało maszyn, by móc się nimi podzielić. – Tym bardziej, że przekazaliśmy duże ilości sprzętu, czołgów T-72, PT-91 Twardy czy samoloty MiG-29 - dodaje.

Z kolei Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej stwierdza, że Ukraińcy są świadomi skromnych rozmiarów polskich sił powietrznych. Jej zdaniem Kijów oczekuje raczej pomocy w logistyce czy szkoleniach pilotów.

Lewica również ma podobne podeście. – Dopóki nie będziemy mieli czym zastąpić F-16 nie ma co mówić o ich oddawaniu. Mamy co prawda samoloty FA-50, ale dopiero dwa i nie są jeszcze w oczekiwanej konfiguracji, więc nie ma dyskusji na temat "polskie F-16 dla Ukrainy" - mówi Paweł Krutul. Jego zdaniem jednak Polska powinna przekazywać MiG-29.

USA dały zielone światło

Wcześniej doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przekazał, że Joe Biden "dał zielone światło" na umożliwienie krajom europejskim rozpoczęcia długo oczekiwanego szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział pod koniec lipca, że Ukraina otrzyma myśliwce F-16 przed końcem roku. Zastrzegł przy tym, że pozyskanie samolotów nie zmieni znacząco sytuacji na polu bitwy i że Kijów potrzebuje przede wszystkim większej ilości amunicji artyleryjskiej.

