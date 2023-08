Rośnie napięcie między Waszyngtonem a Kijowem

Urzędnicy amerykańscy coraz częściej krytykują strategię Ukrainy i ponuro oceniają jej szanse na sukces. Pogłębia to napięcie między Kijowem a Waszyngtonem w najbardziej krytycznym momencie wojny.

Pesymizm w Waszyngtonie

Jak pisze "Financial Times”, latem Kijów rozpoczął kontrofensywę przeciwko rosyjskim wojskom przy stałym wsparciu USA. Postępy były jednak powolne. Analitycy twierdzą, że Ukrainie będzie trudno odzyskać znaczną ilość terytorium przed jesiennymi deszczami, które zamienią drogi w błoto.

Pesymizm co do kontrofensywy pojawił się w Waszyngtonie na kilka tygodni przed wygaśnięciem pakietu finansowego USA dla Ukrainy w wysokości 43 miliardów dolarów. Jego przedłużenie wymaga od administracji Bidena uzyskania zgody Kongresu na dalszą pomoc.

Jak donosi amerykański dziennik, w tym tygodniu Ukraińcy nadal odnosili na froncie niewielkie sukcesy, w szczególności wyzwolili wieś Urożan. Rozmówcy gazety stwierdzili, pod warunkiem zachowania anonimowości, że sytuacja coraz bardziej wygląda na wojnę na wyniszczenie, która potrwa do przyszłego roku. Jednocześnie wszyscy podkreślają, że wsparcie USA będzie kontynuowane.

"Jednym z powodów napięć między urzędnikami amerykańskimi i ukraińskimi jest sposób, w jaki Kijów rozmieścił swoje wojsko. Przedstawiciele amerykańscy zachęcali Ukrainę do mniejszej awersji do ryzyka i całkowitego skupienia sił na głównej linii kontrofensywy na południu, które stworzyłoby szansę na przedarcie się przez rosyjskie linie i dotarcie do Morza Azowskiego, skutecznie przecinając rosyjski most lądowy na południu Ukrainy do Krymu, ważnego węzła wojskowego. Waszyngton wezwał też Ukrainę do wysłania większej siły bojowej na południe i zaprzestania koncentracji na wschodzie, gdzie rozmieszczona jest prawie połowa jej sił. Zamiast tego Ukraina rozmieściła jedne ze swoich najlepszych jednostek bojowych na wschodzie Ukrainy w bitwie o odbicie Bachmutu" – czytamy.

