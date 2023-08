"Pamiętam jego wszystkie kłamstwa". PiS publikuje nowy spot o Tusku

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości w serwisie X (dawniej Twitter) zamieszczono spot, który ma przekonać Polaków, że Donald Tusk nie zasługuje na kolejną szansę zastania premierem.

Krytyka Tuska

Występujący w filmie ludzie wspominają czasy, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, a premierem był Tusk. Nie są to pozytywne skojarzenia. Bohaterowie spotu nie szczędzą liderowi PO gorzkich słów.

W materiale padają takie stwierdzenia jak: "Pamiętam jak rządził Tusk", "pamiętam, straciłem pracę, bo bezrobocie było 15-procentowe", "pamiętam jak podniósł wiek emerytalny kobietom z 60 do 67 lat”. Dalej osoby występujące w filmie wypominają Tuskowie głosowanie przeciwko wsparciu dla polskich rodzin, "rozbrojenie Polski" i "przytulanie się z Putinem".

– Pamiętam jego wszystkie kłamstwa i niedotrzymane obietnice – pada na nagraniu. Dalej osoby ze spotu mówią, że "Tusk niszczył polską gospodarkę, on naraził nas na niebezpieczeństwo", "a potem uciekł do Brukseli, bo dostał fuchę za duże pieniądze”. "Zrobił to raz, zrobiłby to znowu”, "Tusk nie zasługuje na kolejną szansę".

Kolejny film

Spot o Tusku jest kolejnym materiałem wideo, jakie PiS wypuściło do internetu w poniedziałek. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki opublikował film poświęcony niemieckiemu politykowi Manfredowi Weberowi, szefowi Europejskiej Partii Ludowej. Ostatnio zrobiło się o nim głośno po tym, jak powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje się wśród tych, które EPL "będzie zwalczać". Określił też partię Jarosława Kaczyńskiego jako "przeciwnika".

– Pamiętacie pana Manfreda Webera z Niemiec, który chciał i chce wpływać na polską kampanię wyborczą? To mu się oczywiście nie uda, ale ten polityk bardzo lubi polityczną awanturę – powiedział Morawiecki na nagraniu.

