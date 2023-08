Ile myśliwców potrzebuje Ukraina? Padła konkretna liczba

Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat udzielił wywiadu Radiu Svoboda. Wojskowego zapytano o to, ile zachodnich myśliwców potrzebuje Ukraina, aby zdobyć przewagę na ukraińskim niebie.

– W wizji Sił Powietrznych, która przewidywała dozbrojenie naszych Sił Powietrznych, mówiono o liczbie plus minus 128 takich myśliwców, która wystarczyłaby do zastąpienia starej floty sprzętu i rozdysponowania w całym kraju. To około czterech brygad lotniczych – powiedział Ignat, dodając, że nadal potrzebne są samoloty szkolno-treningowe do lotów z instruktorem oraz samoloty transportowe.

Rzecznik powiedział również, że takie myśliwce wielozadaniowe jak F-16 mogą razić różne cele na lądzie, morzu i w powietrzu.

– Jeśli chodzi o myśliwce wielozadaniowe, liczba, o której wspomniałem, została określona w wizji. Jest to liczba, na której się opieramy. Jasne jest, że wojna i działania wojenne mogą wprowadzać korekty, więc rzeczywiście potrzeba ponad 100 samolotów, aby rozmieścić je na różnych lotniskach i odpowiedzieć na różne wyzwania – wyjaśnił Ignat.

F-16 dla Ukrainy

20 sierpnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, opierając się na wynikach negocjacji z premierem Holandii Markiem Rutte, poinformował, że Ukraina otrzyma 42 amerykańskie myśliwce F-16 po przeszkoleniu pilotów i inżynierów.

Jednocześnie duńska premier Mette Frederiksen przekazała, że jej kraj planuje dostarczyć Ukrainie 19 myśliwców F-16 i wraz z Holandią stać się pierwszym krajem, który wyposaży armię Ukrainy w te maszyny.

Na te informacje zareagował już przedstawiciel Rosji.

– Fakt, że Dania zdecydowała się teraz przekazać Ukrainie 19 samolotów F-16, prowadzi do eskalacji konfliktu – powiedział ambasador Rosji Władimir Barbin w oświadczeniu cytowanym przez agencję informacyjną Ritzau.

Według niego "ukrywając się za przesłanką, że Ukraina sama musi określić warunki pokoju, Dania swoimi działaniami stara się nie pozostawić Ukrainie innego wyboru, jak tylko kontynuować konfrontację militarną z Rosją".

Czytaj też:

Zgadzają się w tym PiS, KO i Lewica. Chodzi o F-16 dla UkrainyCzytaj też:

USA zdecydowały, że Ukraina dostanie myśliwce F-16 z dwóch krajów