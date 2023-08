Morawiecki o Kołodziejczaku: Zawsze sympatyzował z Rosją

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu z listy komitetu Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 37 (Konin). Decyzja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska wywołała spore zdziwienie nie tylko komentatorów oraz rządzących, ale także niektórych przedstawicieli opozycji. Szef PO przekonuje jednak, że związany ze wsią aktywista jest w stanie odebrać poparcie PiS.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było nam po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne poglądy. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości w Polsce, potrzebna jest realizacja jednego celu. A tym celem jest odsunięcie PiS i Jarosława Kaczyńskiego od władzy – stwierdził podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Morawiecki ostro o Kołodziejczaku. "Krajowy jątrzyciel"

W trakcie najnowszej transmisji na portalu społecznościowym Facebook premier Mateusz Morawiecki zauważył w poniedziałek, że oprócz zewnętrznych agresorów, są też "jątrzyciele wewnętrzni, krajowi". – Ostatnio wysforował się na czoło takich krajowych jątrzycieli pan Kołodziejczak. To ten, który na początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie – a on sympatyzował zawsze z Rosją, to wiemy doskonale – powiedział, że benzyna jest po 10 zł, zaś za chwilę będzie po 15 zł. Próbował wtedy wzbudzić panikę, pobudzić ludzi do natychmiastowego wyjścia na ulice, do działania. To są ci wewnętrzni jątrzyciele, którzy nie chcą spokoju, pokoju – oznajmił szef rządu.

– Zresztą przypomina to państwu coś? Zaraz benzyna będzie po 15 zł. A kto mówił, że chleb będzie po 30 zł, że węgla zabraknie z całą pewnością, że ludzie będą zamarzali? To akurat cytat z "Gazety Wyborczej". Wiadomo, ta gazeta jest przybudówką PO, jest właściwie organem PO. Tak jak "Trybuna Ludu" była organem PZPR, tak "Gazeta Wyborcza" jest organem PO – mówił premier Morawiecki.

