Zełenski spotkał się ze zwolennikiem Putina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się ze znanym z prorosyjskich poglądów prezydentem Serbii Aleksandrem Vučiciem. Szef ukraińskiego państwa powiedział, że rozmowa była "otwarta, szczera i produktywna”.

"Dobra rozmowa. O poszanowaniu Karty Narodów Zjednoczonych i nienaruszalności granic. O przyszłości naszych narodów we wspólnym europejskim domu” – napisał Zełenski na swoim kanale na Telegramie. Dodał też, że rozmawiał z Vučiciem o rozwoju stosunków między oboma krajami, co leży we "wspólnym interesie”.

Relacje serbsko-ukraińskie

Wcześniej przywódcy Serbii i Ukrainy spotkali się tylko raz – w czerwcu na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kiszyniowie.

Prezydent Serbii znany jest ze swojego poparcia dla Rosji i niejednoznacznych poglądów na temat wojny na Ukrainie. Vucić oświadczył, że jego rząd nie będzie ingerował w dostawy serbskiej broni na Ukrainę. Zaznaczył jednak, że "nie pochwala" takich działań. Jednocześnie Serbia udzielała Ukrainie pomocy humanitarnej, w szczególności po wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce i zalaniu dziesiątek pobliskich osad.

Niedawno Serbia zadeklarowała gotowość pomocy Węgrom w tranzycie rosyjskiego gazu z pominięciem Ukrainy. Mimo to Serbia znalazła się wśród 11 krajów Europy Południowo-Wschodniej, które podpisały Deklarację Ateńską popierającą integralność terytorialną Ukrainy podczas trwającego obecnie w Grecji szczytu bałkańskiego.

Podróż Zełenskiego

Od kilku dni trwają wizyty prezydenta Zełenskiego w krajach europejskich. Ukraiński prezydent odwiedził Holandię, Danię, Szwecję, a w poniedziałek 21 sierpnia przybył do Grecji, by wziąć udział w szczycie bałkańskim.

Podczas wizyt Zełenski prowadził rozmowy z przywódcami państw-gospodarzy oraz innych państw. W wyniku prowadzonych rozmów Dania i Holandia ogłosiły przekazanie Ukrainie kilkudziesięciu zachodnich myśliwców F-16.

