"Punkt porozumienia". Erdogan pojedzie do Rosji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan może złożyć wizytę w Federacji Rosyjskiej. Turecki przywódca planuje spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Według tureckich mediów, wizyta Erdoğana w Federacji Rosyjskiej jest bardzo ważna dla wznowienia "porozumienia zbożowego”. Zaznacza się, że Ankara jest przeciwna nowej alternatywnej trasie korytarza zbożowego, która została wytyczona bez udziału Moskwy.

"On [Erdogan - przyp. red.] uważa, że w jakiś sposób uda się znaleźć punkt porozumienia” – czytamy w artykule jednej z gazet.

Spotkanie z Putinem

W lipcu 2023 r. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Turecki przywódca nalegał na kontynuację "porozumienia zbożowego” i oświadczył, że spodziewa się wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w sierpniu.

16 sierpnia pojawiła się informacja, że Putin i Erdogan mogą spotkać się ostatniego dnia tego miesiąca. Z kolei rosyjskie media napisały, że strona turecka nie ma jeszcze konkretnych informacji na temat ewentualnego spotkania przywódców.

Później dziennikarze dowiedzieli się, że turecki przywódca spodziewa się spotkania z Putinem "twarzą w twarz”, ale nie w sierpniu, tylko we wrześniu.

– We wrześniu dojdzie do spotkania G20 w Indiach i Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w USA. Jeśli znajdziemy okazję w tym gorącym okresie, to spotkamy się i porozmawiamy z Putinem twarzą w twarz – powiedział na konferencji prasowej prezydent Turcji. Przywódca odwiedził w niedzielę Węgry, gdzie rozmawiał z premierem Viktorem Orbanem.

– Wciąż chce zorganizować rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją. Dążymy do tego. Rozmawialiśmy o przyjeździe Zełenskiego, o naszym spotkaniu z nim, a także o naszych spotkaniach na szczycie przywódców z krajów NATO – oznajmił podczas spotkania z dziennikarzami turecki przywódca, cytowany przez agencję prasową UNIAN.

