Wiadomo, kiedy PiS zaprezentuje swój program

300polityka.pl, powołując się na informacje ze sztabu PiS, napisała, że prezentacja programu odbędzie się na spotkaniu z wyborcami w Polsce lokalnej. Sam prezes partii ma osobiście prowadzić spotkania na temat jego kształtu.

Według informacji portalu, na przełomie września i października na Śląsku odbędzie się ogólnopolska konwencja programowa PiS.

"Partia rządząca po raz kolejny stawia na Śląsk, planując swoje najważniejsze wydarzenia. Odbyła się tam najważniejsza konwencja programowa przed zwycięskimi dla PiS wyborami w 2015 (lipiec) oraz w 2019 (wrzesień)" – pisze 300polityka.

Według informacji dziennikarzy, konwencja odbędzie się w katowickim Spodku. Informację portalu potwierdził później sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Hasło wyborcze

"Bezpieczna przyszłość Polaków" – tak brzmi hasło wyborcze PiS. Zaprezentował je prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. premiera Morawieckiego, byłej premier Beaty Szydło czy szefa MON Mariusza Błaszczaka.

– Pierwsze bezpieczeństwo dziś, szczególnie aktualna sprawa, to jest bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. My czynimy wszystko, i to czynimy skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło – mówił prezes PiS.