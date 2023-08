Atak imigrantów na granicy. Morawiecki: Jedna z osób prawdopodobnie celowała z broni

We wtorek doszło do ataku na funkcjonariuszy Straży Granicznej ze strony grupy 20 migrantów. Jedna z osób celowała do patrolu, prawdopodobnie z broni gładkolufowej.

Do sprawy odniósł się premier Morawiecki, który zamieścił wpis na Twitterze. "Wczoraj do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 60 cudzoziemców. Patrole Straż Graniczna zaatakowała agresywna grupa 20 osób. Część z nich była zamaskowana, rzucali kamieniami i gałęziami, jedna z osób celowała do naszych strażników prawdopodobnie z broni gładkolufowej" – napisał szef rządu.

"Dziś widać, jak bardzo potrzebna jest bariera, którą zbudował rząd Prawo i Sprawiedliwość. I jak bardzo mylili się Ci, którzy jej nie chcieli. Polskie granice są święte i będziemy ich bronić! Państwo polskie stoi za każdym polskim żołnierzem, policjantem i strażnikiem straży granicznej!" – podkreśla premier.

Na koniec szef rządu podziękował funkcjonariuszom za ich służbę.

Próby przekroczenia granicy i zatrzymanie przemytnika

Straż Graniczna poinformowała, że 22 sierpnia do Polski próbowało się dostać 60 cudzoziemców. Sześciu migrantów próbowało przeprawić się przez rzekę Przewłokę, jednak zawróciło na widok patrolu SG.

"PSG Białowieża: za pomocnictwo zatrzymano ob. Rosji – przewoził 2 ob. Somalii, 2 ob. Etiopii, ob. Afganistanu" – podano we wpisie. Jest to kolejny przemytnik zatrzymany w ostatnim czasie. W poniedziałek funkcjonariusze z placówki w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymali Polaka i Białorusina, przewożących odpowiednio czterech i pięciu migrantów.

"W sierpniu bieżącego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali już 2076 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy" – podał we wtorek Podlaski Oddział Straży Granicznej. Jest to wciąż mniej niż w lipcu, kiedy liczba ta wyniosła aż 4 tys. W maju i czerwcu liczba prób przedostania się przez granicę wyniosła po 3 tys., a w marcu i kwietniu po ok. 2,5 tys.

