Hołownia idzie do PKW. "Trzy konkretne oczekiwania"

15 października odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum. PiS przekonuje, że zorganizowanie tych głosowań jednego dnia usprawni proces organizacyjny, a także zwiększy frekwencję.

Szymon Hołownia zapowiedział, że złoży w Państwowej Komisji Wyborczej trzy postulaty dot. wyborów i referendum. – Chcemy bronić się przed obłudą, a nie jednocześnie wzywać do bojkotu. Kaczyński tylko na to liczy – tłumaczył lider Polski który przekonywał, że "chce bronić idei referendum". Hołownia powołał się przy tej okazji przepisy konstytucji, które stanowią, że naród sprawuje władzę bezpośrednio.

Wymienił trzy postulaty, które skieruje do Państwowej Komisji Wyborczej. Jak podaje Onet, Polska 2050 chce jasnej wykładni o udziale kandydatów w wyborach w kampanii referendalnej. Drugi postulat dot. rozdzielenia spisów wyborców, aby zachować tajność głosowania. Trzeci pomysł to wydłużenie czasu na liczenie głosów. – Będziemy czekali na to, jak zareaguje. To nam dużo powie, gdzie jesteśmy, z kim mamy do czynienia, jakie będą te wybory. Musimy walczyć o swoje elementarne prawa i to właśnie zamierzamy zrobić – podkreśla polityk.

Treść pytań

Pytania referendalne brzmią w następujący sposób: