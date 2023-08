Hołownia zapowiedział kongres Trzeciej Drogi. "Jak rozdzielić partię od munduru"

– Wczoraj w Chrzanowie zapowiadałem, że złożymy do Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o wydanie wykładni w sprawie referendum. Dzisiaj ten wniosek został złożony. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej został przez nas poproszony o wydanie wykładni, która wskaże, że kandydaci w wyborach parlamentarnych nie powinni brać udziału w kampanii referendalnej, żeby nikt nie miał żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o to, z jakiego budżetu kampania referendalna lub parlamentarna jest finansowana. Te dwie sfery nie powinny się przenikać. Jeżeli będą się przenikać, to będziemy mieli do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii parlamentarnej – mówił w czwartek na konferencji prasowej w Białymstoku przewodniczący Polski 2050 i jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

– Drugi punkt, to zwrócenie się do przewodniczącego PKW o to, aby w komisjach wyborczych rozdzielić spisy wyborców pobierających karty w wyborach do parlamentu i do referendum. Spis może być ten sam, chodzi o to, aby kwitować jedne i drugie karty osobnym podpisem, żeby nie robić scen w lokalu referendalnym, które mogłyby zaburzyć tajność wyborów – oświadczył były kandydat na prezydenta.

– Jeżeli dodajemy do wyborów parlamentarnych referendum, to trzeba zwiększyć czas na liczenie głosów w kampanii referendalnej z 24 do 48 godzin i o to też zaapelowaliśmy do prezesa PKW – stwierdził polityk.

Kongres Trzeciej Drogi

Szymon Hołownia poinformował, że w najbliższy piątek w Łowiczu odbędzie się kongres Trzeciej Drogi na temat bezpieczeństwa.

– My tutaj, w województwie podlaskim, bardzo dobrze widzimy, jak się kończy sytuacja, w której cywilny minister de facto dowodzi armią, wojskiem (...). Chcę zapewnić państwa, że dokonamy rozdziału munduru od partii, że nigdy już nie będzie tak, że żołnierze będą służyli jako ruchoma dekoracja — oznajmił szef Polski 2050.

– Żołnierze albo funkcjonariusze na różnego rodzaju piknikach partyjnych, propagandowych uroczystościach – to się musi skończyć, bo to są ludzie z orzełkiem na czapkach i furażerkach. A orzeł, nasz polski orzeł jest symbolem nas wszystkich – dodał.

