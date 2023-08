Dowódca armii Ukrainy sprzeciwił się Amerykanom. "Nie rozumieją tego konfliktu"

Powolny postęp sił ukraińskich, które po stratach na początku kontrofensywy zmieniły taktykę, stał się przyczyną sporów między wojskiem amerykańskim i ukraińskim – informuje "The Wall Street Journal".

Ci pierwsi przekonują tych drugich do powrotu do taktyki operacji połączonych sił, która polega na wspólnych działaniach różnych typów wojsk i z której zachodni instruktorzy szkolili Ukraińców w ostatnich miesiącach w bazach NATO.

Według części armii amerykańskiej współpracującej z Kijowem, Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały wystarczającą ilość sprzętu i amunicji, aby przebić się przez rosyjską obronę i dotrzeć do wybrzeża Morza Azowskiego.

Jak podkreśla "WSJ", w przyszłym roku Ukraina nie może spodziewać się nowych dostaw uzbrojenia w takiej samej ilości jak obecnie, dlatego musi odwrócić losy wojny przed nadejściem zimy. Ale dowódcy ukraińscy mają inne zdanie.

Gen. Załużny postawił się doradcom wojskowym z USA

Cytowany w artykule urzędnik amerykański zdradził, że naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny powiedział na jednym ze spotkań z Amerykanami, że nie rozumieją oni natury tego konfliktu. – To nie jest walka z nielegalnymi grupami zbrojnymi, to jest Kursk – stwierdził, nawiązując do bitwy pod Kurskiem podczas II wojny światowej.

Załużny przekazał również stronie amerykańskiej, że jego jednostki wkrótce będą w stanie przebić się przez rosyjską obronę. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jake Sullivan stwierdził, że Waszyngton nie uważa sytuacji na polu bitwy za impas.

Ukraińcy podkreślają, że obecna taktyka, w ramach której poszczególne jednostki piechoty stopniowo odzyskują niewielkie fragmenty okupowanego terytorium, jest konieczna, aby zminimalizować straty i utrzymać potencjał bojowy w dłuższej perspektywie.

Amerykanie natomiast stoją na stanowisku, że wyszkolone przez nich brygady ukraińskie są zbyt rozproszone na linii frontu – na wschodzie jest za dużo żołnierzy, którzy nie podejmują wspólnych wysiłków, aby połączyć rozminowywanie z pracą artylerii i jednostek zmechanizowane. Dlatego, zdaniem USA, natarcie na południu jest zbyt powolne, co pozostawia armii rosyjskiej możliwość wzmocnienia obrony i dodatkowego zdalnego zaminowywania terenu przy pomocy artylerii.

