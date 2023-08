Broniła jedzenia psów. Tumanowicz: Jabłońska nie wystartuje z list Konfederacji

"Natalia Jabłońska nie wystartuje z list Konfederacji. W programie Konfederacji nie ma i nigdy nie było znoszenie zakazu uboju psów na mięso. Zajmijmy się w kampanii poważnymi tematami" – napisał na portalu X (dawniej Twitter) szef sztabu Konfederacji, Witold Tumanowicz.

Jabłońska miała się ubiegać o mandat posła z ostatniego miejsca listy w Koninie. Kilka dni temu działacz Konfederacji i Ruchu Narodowego, Piotr Cezary Lisiecki, napisał na Facebooku, że "ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986r.". W tej sprawie postanowiła wypowiedzieć się Natalia Jabłońska. Skomentowała wpis słowami: "I niepotrzebnie. Mięso to mięso".

Jabłońska jest doradcą podatkowym. – Inflacja oraz przeregulowanie gospodarki dotyczy nie tylko Polski. Cała Unia jest dotknięta chorą polityką klimatyczną. Przyczyną tych problemów są rządy globalnych korporacji. Mieliśmy tego świadectwo w czasach pandemii, kiedy to narzucały swoje regulacje ze szkodą dla małych przedsiębiorstw. Swoją siłę biorą stąd, że mają możliwość drukowania pieniądza i decydują o systemie finansowym – mówiła w lipcu, podczas prezentacji kandydatów do Sejmu z okręgu nr 37.

KO jej nie chciała, wystartuje z list Lewicy. Szostak nie rezygnuje z Sejmu

Zmian na swoich listach dokonała też KO. Wykreśliła polsko-białoruską aktywistkę Janę Szostak. To pokłosie szokującej wypowiedzi Szostak nt. aborcji. – Sama wiem, jak to nie jest łatwo być kobietą w Polsce. Moim osobistym doświadczeniem jest to, że również musiałam popełnić aborcję. Musiałam, bo to był mój wybór – mówiła kandydatka KO. Szostak dopytywana, czy aborcji dokonała w Polsce, stwierdziła, że nie. Prowadząca rozmowę dziennikarka Onetu Beata Tadla dopytywała, czy Szostak naprawdę opowiada się za aborcją przez cały okres ciąży. Gdy Białorusinka potwierdziła, dziennikarka odparła, że "to jest mocne". – I to raczej nie przejdzie – dodała. – Jestem współczesną sufrażystką. Wierzę, że siła kobiet w tym kraju jest większością – mówiła. Aktywistka stwierdziła następnie, że opowiada się za tym, aby aborcji można było dokonać również po 12. tygodniu ciąży.

Szostak start zaoferowała Lewica.

