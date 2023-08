Aborcjonistki znów szokują. "Aborcja dostępna tak długo, jak to potrzebne"

ADT solidaryzuje się z polsko-białoruską aktywistką Janą Szostak. Przyznała ona, że popiera aborcję do końca ciąży. Po tej wypowiedzi straciła miejsce na liście KO do Sejmu (miała starować z Konina, z rekomendacji Zielonych). Szybko jednak miejsce Szostak zaoferowała Lewica.

Aborcyjny Dream Team: Jana nie powiedziała nic nieprawdziwego

Tymczasem według radykalnej organizacji proaborcyjnej – Aborcyjnego Dream Teamu – słowa Szostak w ogóle nie są skandaliczne.

"Praktyczki aborcyjne takie jak my wiedzą, że aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak to potrzebne. Aborcja Bez Granic wysyła zarówno do Belgii i Francji osoby w 27 oraz w 37tc ciąży na zabiegi aborcji. Aborcja wykonywana jest albo metodą chirurgiczną, albo metodą farmakologiczną. Metoda chirurgiczna nazywana jest rozszerzeniem szyjki macicy i ekstrakcją (ang. dilation and extraction). Czasem potrzebujemy aborcji później czasem wcześniej- taka jest rzeczywistość. Jana nie powiedziała nic nieprawdziwego, wręcz przeciwnie - powiedziała samą prawdę" – przekonuje ADT.

"Wiele osób podejmujących decyzje o aborcji w zaawansowanej ciąży przerywa ją choć to była chciana planowana ciąża ale w ciągu 9 misiecy mogło wydarzyć się coś co sprawiło, że decydują się przerwać ciążę. I mają prawo podejmować te decyzje. Nie chcemy dostępu do aborcji tylko wtedy, gdy płód, który nosimy jest niezdolny do przeżycia albo nasze życie wisi na włosku. Jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które innym mogą wydawać się trudne lub moralnie wątpliwe. Aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak to potrzebne. Sorry not sorry" – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Aborcja w Polsce

Obecnie aborcji w Polsce można dokonać w dwóch przypadkach – gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W wyniku orzeczenia TK wydanego jesienią 2020 r., nie można dokonywać aborcji w sytuacji podejrzenia wady genetycznej dziecka nienarodzonego.

