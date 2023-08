"Ostateczny koniec bezpieczeństwa Polski". Kosiniak-Kamysz: Do tego nie można dopuścić

W piątek w Łowiczu Trzecia Droga zorganizowała kongres na temat bezpieczeństwa Polski. Głos zabrali obaj liderzy: Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Politycy nie tylko przedstawiali własne wizje i pomysły, ale także krytykowali Zjednoczoną Prawicę, mówiąc w pewnym momencie, że jej utrzymanie się u władzy będzie oznaczało "koniec bezpieczeństwa" kraju.

Sprawa Caracali

Władysław Kosiniak-Kamysz powrócił do sprawy zerwanych rozmów na temat zakupu francuskich śmigłowców Caracal.

Przypomnijmy, że przetarg na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii rozpisano w 2012 roku. Na początku chodziło o 26 maszyn, później o 70, ostatecznie zdecydowano się na 50. We wrześniu 2015 roku rozpoczęły się negocjacje ws. umowy offsetowej. Rozmowy, które po zmianie rządu prowadził resort rozwoju, zerwano w październiku 2016 roku.

Lider PSL stwierdził, że decyzja o wycofaniu się z kupna francuskich maszyn była "fatalna". Pozbawiła Polski nie tylko samych maszyn, ale także miejsc pracy.

– One miały być produkowane tu, w województwie łódzkim, tu miał być offset, tu miała być inwestycja. I dzisiaj mielibyśmy i śmigłowce wielozadaniowe, i inwestycję w województwie łódzkim. […] To się okazało niestety niemożliwe przez dyletantów, oszustów i kompletnych nieudaczników, którzy objęli cywilną kontrolę nad armią w 2015 roku – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

– Powiem więcej: mówi się w kuluarach, że ta defilada ministra Błaszczaka to była taka defilada pożegnalna, że Antoni Macierewicz ma wrócić na ministra obrony, jeżeli by PiS wygrał wybory. Do tego nie można dopuścić, bo to jest koniec ostateczny z bezpieczeństwem Polski – dodał.

Zdaniem lidera PSL, bezpieczeństwo kraju zapewnią trzy czynniki: zmodernizowana armia, silne sojusze i bycie wspólnotą narodową.

