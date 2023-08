Biden i Zełenski rozmawiali o dostawach F-16. Zapadła ważna decyzja

Ustalenia dotyczące myśliwców F-16 zostały poczynione podczas rozmowy telefonicznej prezydentów USA Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego z okazji ukraińskiego Dnia Niepodległości.

W komunikacie wydanym przez Biały Dom odnotowano, że Biden pogratulował Zełenskiemu z okazji Dnia Niepodległości i potwierdził zobowiązanie USA "do wspierania obrony Ukrainy przed rosyjską agresją tak długo, jak to konieczne, a także do pociągania Rosji do odpowiedzialności za swoje działania”.

"Prezydent Biden i prezydent Zełenski rozmawiali o rozpoczęciu szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców i wydaniu innym krajom zezwolenia na przyspieszony transfer samolotów F-16 na Ukrainę po zakończeniu szkolenia w celu zwiększenia zdolności obronnych Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu.

W imieniu narodu amerykańskiego prezydent Biden wyraził swój podziw dla odwagi i poświęcenia narodu ukraińskiego, który walczy o wolność i bezpieczną przyszłość.

F-16 dla Ukrainy

USA planują rozpocząć szkolenie Ukraińców na F-16. Pentagon oficjalnie potwierdził tę informację. Rozpocząć mają się także transfery samych myśliwców. Dania przekaże Ukrainie 19 maszyn, a Holandia – 42. Portugalia zadeklarowała, że przeszkoli także ukraińskich pilotów i inżynierów w zakresie latania i obsługi F-16.

Norwegia oświadczyła w czwartek, że przekaże Ukrainie myśliwce F-16, co czyni ją trzecim krajem NATO, po Holandii i Danii, który złożył taką deklarację.

Rosja potępiła decyzję Danii i Holandii o przekazaniu Ukrainie myśliwców F-16, oświadczając, że zaostrzy to konflikt. Rosyjski dyplomata Władimir Barbin stwierdził, że "ukrywając się za przesłanką, że Ukraina sama musi określić warunki pokoju, Dania swoimi działaniami stara się nie pozostawić Ukrainie innego wyboru, jak tylko kontynuować konfrontację militarną z Rosją".

