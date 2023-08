Morawiecki: Tusk buduje zamkniętą sektę

Co ten Tusk próbuje zrobić, z czym się to kojarzy. Bo mi się to kojarzy z jednym słowem: sekta – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej zdecydowanie krytykował lidera PO Donalda Tuska. Stwierdził, że były premier to "niebezpieczny szkodnik, niebezpieczny człowiek". – On chce wrócić do tamtego prawa pięści, prawa dżungli. My budujemy państwo prawa i sprawiedliwości, wolności i solidarności, a oni chcą budować państwo, które jest oparte na prawie liberałów, prawie dżungli, prawie pięści. Nie chcemy takiej rzeczywistości – powiedział. Morawiecki stwierdził, że Donald Tusk próbuje budować sektę "nienawiści i hejtu, bez oparcia się o fakty". To temu mają służyć, według słów premiera, "szalone ataki" oraz "seanse nienawiści", które urządza Platforma Obywatelska. – Buduje zamkniętą sektę. Dlatego my potrzebujemy wielkiego otwartego ruchu, ruchu z miłości do Polski, ruchu patriotycznego, wielkiego ruchu prawa i sprawiedliwości, wolności i solidarności – wskazał. Proces o bezrobocie Morawiecki odniósł się także do procesu, jaki PO wytoczyła PiS za stwierdzenie, że w czasie ich rządów bezrobocie sięgnęło 15 proc. W rzeczywistości było to 14,4 proc. Premier przypomniał, że za czasów rządów Tuska bez pracy pozostawało 2 miliony 300 tysięcy ludzi. – Jestem bardzo wdzięczny PO, naprawdę, bardzo wdzięczny jestem, że oni złożyli ten pozew do sądu i przypomnieli całej Polsce, jaki był największy problem, zmora PO. Bezrobocie, tak jest. Gigantyczne bezrobocie, ludzie pracujący na umowach śmieciowych po 3-4 zł za godzinę. Nie wierzycie? Popatrzcie do internetu – powiedział. – Za ich czasów, za czasów Tuska bezrobocie było tak wielkie, że nawet Tusk uciekł z kraju, szukać roboty na emigracji. No tak było, ale szkoda że tam nie został. Jeszcze wyjedzie, tak jest, macie racje – dodał premier. Czytaj też:

"Te liczby przerażają". Müller przytoczył kilka danych z czasów POCzytaj też:

Premier wbija szpilę Tuskowi. "Bezrobocie takie, że wyjechał do pracy za granicę"