Gdańskie wspomnienia

Uwielbiam czytać pamiętniki świadków epoki i wyłapywać takie momenty przełomu. Przy okazji zbliżającej się rocznicy Sierpnia 1980 r. w Gdańsku sam zacząłem przypominać sobie takie chwile.

Scenka nr 1. Wskutek strajku nie kursują autobusy i mieszkańcy mojego gdańskiego osiedla Morena zostali zmuszeni odbywać żmudną ok. 40-minutową podróż z osiedla do centrum Gdańska. Jedni dzielnie wyruszali piechotą do miasta, inni stali w grupce przechodniów i łapali tzw. okazje. W grupie, w której stałem, było ok. 10 osób.