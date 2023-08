Dzieci jako koszmar

„Pierwsza komunia – ile to kosztuje?”, „Zamiast duchowego przeżycia – rewia mody”, „Dziewczynki jak księżniczki – lans i próżność”. Większość tekstów to tzw. listy do redakcji. Idę o zakład, że spora część tej „korespondencji” powstała przy biurkach redaktorek lub redaktorów.

Teraz, w wakacje, mamy operację wymierzoną w rodzinę i dzieci. Wszystko również w formie listów od czytelniczek opisujących udręki, którymi są wakacje z małymi dziećmi.